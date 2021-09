Betaalbare vliegende taxi in de lucht in Brazilië

São Paolo heeft een primeur. De Braziliaanse miljoenenstad krijgt als eerste een elektrische vliegende taxi. En niet eentje als experiment, er moeten er honderden de lucht in gaan.

São Paolo is de vijfde grootste stad ter wereld en verreweg de drukste van Brazilië. De vliegende taxi's moeten meehelpen om het enorme fileprobleem op te lossen.

"Dit gaat de markt opschudden. Wij gaan luchtverkeer democratiseren," zegt Dómhnal Slattery, van het Ierse bedrijf Avolon, dat 500 luchttaxi's gaat leveren aan São Paolo.

De taxi, die het midden houdt tussen een helikopter en een zweefvliegtuig, moet eind 2024 geleverd worden en is bovendien betaalbaar. "Onze schatting op dit moment is dat de operationele kosten ongeveer een dollar per passagier bedragen voor een tocht van 40 kilometer," aldus Slattery tegen de Financial Times. "We denken dat het net zo duur kan worden als een Uber-ritje."

Na São Paolo moeten een aantal Aziatische steden volgen.