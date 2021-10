Van Moof maakt hem: een e-bike die 50 km/uur haalt

De trendy fietsenmaker Van Moof heeft een e-bike ontwikkeld die de concurrentie moet aangaan met de auto. De

Model V zal een topsnelheid hebben van 50 kilometer per uur en een prijskaartje € 3498.

"We zien een grote doelgroep die graag sneller wil en een grotere actieradius op de e-bike", zegt Van Moofmede-oprichter en CEO Ties Carlier, die het bedrijf in 2009 startte met zijn oudere broer Taco. Hij zegt dat tegen het Amerikaanse Bloomberg, want de wereld en niet Nederland is Van Moofs doelgroep en dan vooral de rijke geslaagde mensen in steden als New York en Parijs.

Snellere e-bikes zijn volgens Carlier de voor de hand liggende volgende stap in de evolutie van stadsvervoer. Er wordt veel meer gefiets, ook in een stad als Parijs. En dat levert problemen op over de verdeling van plaats voor auto's en fietsen in de stad.

VanMoof heeft besloten niet te wachten tot die problemen zijn opgelost. Het bedrijf introduceert de V om te rechtstreeks te concurreren met de auto.

De V beschikt over een tweewielaandrijving, voor- en achtervering, dikkere banden en een speciaal frame waardoor het volgens VanMoof mogelijk wordt om sneller langere afstanden te kunnen afleggen in vergelijking met andere fietsen. Wat de precieze specificaties van de speed pedelec zijn is nog niet bekendgemaakt.

Je kunt nu al een Van Moof V reserveren. Je krijgt hem dan in 2022. De reservering kost € 20.