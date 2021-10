Trump ‘in opstand tegen big tech’ met eigen sociaal netwerk

Begin november lanceert Donald Trump zijn eigen sociaal netwerk. TRUTH SOCIAL gaat het heten. Er komt ook een streamingdienst met 'niet-woke-programma's'.

Het netwerk en de streamingdienst zijn eigendom van Trump Media & Technology Group (TMTG). "Ik heb TRUTH SOCIAL en TMTG gecreëerd om in opstand te komen tegen big tech. We leven in een wereld waarin de Taliban enorm aanwezig zijn op Twitter, maar je favoriete Amerikaanse president het zwijgen wordt opgelegd", aldus Trump. Het netwerk moet een 'rivaal' worden van de reguliere media.

Na de bestorming van het Capitool begin dit jaar werden Trumps accounts geblokkeerd. Hij bezwoer toen al met een eigen sociaal platform te komen. Hoe het er precies uit gaat zien en wie het betaalt, is nog onduidelijk.