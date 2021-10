Egypte stopt robot in gevangenis, omdat ze een spion leek

Egypte heeft een robot en haar kunstwerk tien dagen vastgehouden uit vrees dat ze deel uitmaakten van een spionagecomplot.

Ai-Da is de eerste ultra-realistische robotkunstenaar ter wereld. Ze zou net zo goed zijn als andere hedendaagse abstracte kunstenaars. Maar toen ze vorige week naar Egypte kwam om haar werk te tonen op een tentoonstelling bij de piramide van Gizeh kwam ze in de problemen.

Vanwege een 'veiligheidskwestie' werden Ai-Da en haar sculptuur door de Egyptische douane in beslag genomen en tien dagen vastgehouden. De douaniers vreesden dat ze een spion was die deel uitmaakte van een groter complot. "De Britse ambassadeur heeft dag en nacht gewerkt om Ai-Da vrij te krijgen," zegt Aidan Meller, het menselijke brein achter de robot, tegen The Guardian. "Het was erg stressvol."

Camera's

Volgens Meller hielden de grenswachten Ai-Da eerst vast, omdat ze een modem had en daarna omdat er camera's in haar ogen zaten. "Ik kan de modems verwijderen, maar ik kan niet echt haar ogen eruit halen," aldus Meller.

Enkele uren voor de tentoonstelling begon, werd Ai-Da vrijgelaten en kon ze alsnog haar beeldhouwwerk tonen. Meller, werkzaam aan Oxford, zegt dat hij altijd hoopte dat zijn project een debat zou uitlokken over de snelle opkomst van AI-technologie.

"Ai-Da is een robotkunstenaar, laat ik daar duidelijk over zijn. Ze is geen spion. Mensen zijn bang voor robots, dat begrijp ik. Maar de hele situatie is ironisch, omdat het doel van Ai-Da was om te waarschuwen voor misbruik van technologische ontwikkelingen en ze werd vastgehouden omdát ze technologie is. Ai-Da zou de ironie kunnen waarderen denk ik."