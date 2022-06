Handige tip: zo stuur je WhatsApp-berichten naar jezelf

Als je interessante links tegenkomt, boodschappen wilt onthouden of andere info even niet wil vergeten, dan kun je een digitale post-it gebruiken. Maar handiger is het om de berichten naar jezelf te sturen op WhatsApp. Er zijn verschillende manieren om dit te doen.

Sommige mensen zijn erg creatief als ze berichten willen opslaan in WhatsApp voor later gebruik. Zo zijn er gevallen bekend van mensen die hun boodschappenlijstje standaard naar hun ex appen, omdat ze geblokt zijn. De ontvanger krijgt de berichten dan toch niet te zien. Dit kan tot een ongemakkelijke situatie leiden, wanneer de ander je besluit te deblokkeren.

Handiger is deze truc:

Maak een nieuwe WhatsApp-groep aan door rechtsboven op de drie puntjes te drukken en 'nieuwe groep' te kiezen.

Kies een willekeurig slachtoffer en voeg die toe aan de groep.

Geef de groep een naam, bijvoorbeeld 'Me, myself and I' en voeg optioneel een plaatje toe. Tik op het vinkje om de groep aan te maken.

Nu is de groep gecreëerd. Tijd om de ander weer uit de groep te gooien. Klik op de groepsnaam en selecteer onderaan bij de deelnemerslijst de andere naam.

Selecteer nu 'contact verwijderen' en klik 'OK'

En daar prijkt een nieuw contact in je WhatsApp-lijst.