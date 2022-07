Nieuwe hype: oude videobanden leveren soms tienduizenden euro’s op

Na veertig jaar zijn sommige speciale edities van VHS-banden weer enorm gewild. Een videoband met Back to the Future erop ging voor 74.000 euro over de toonbank bij veilinghuis Heritage Auctions. Voor Jaws werd 32.000 euro betaald.

Als je nu met eurotekens in de ogen richting de zolder sprint, kom je waarschijnlijk bedrogen uit. De anonieme Ebay-gebruiker John uit Newmarket heeft naar eigen zeggen zo'n 3000 banden verhandeld in twintig jaar en deelt zijn ervaringen met HLN.

“VHS-banden zijn bijna niets waard. Je mag van geluk spreken als je vijf dollar per stuk krijgt”, zegt de Canadees. Maar voor blockbusters uit de vroege jaren tachtig lijkt de markt steeds groter te worden.

Het meest geliefd zijn beperkte oplages, zoals een speciale editie van Star Wars. Eerste edities zijn erg gewild en als ze ook nog verzegeld zijn, worden de verzamelaars helemaal wild. De prijs van zulke 'collector's items' gaat niet zelden over de tienduizend euro heen.

Vanaf 1977 bracht filmproducent 20th Century Fox films uit op VHS. Een perfect exemplaar van MASH of The Sound of Music uit die tijd levert tegenwoordig een fortuin op.