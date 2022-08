Luisteren callcentermedewerkers mee als je in de wacht staat?

Een doortrekkende wc, gevloek en getier en smakelijk kooklawaai, het zijn maar enkele van de geluiden die callcentermedewerkers opvangen, wanneer je als beller in de wacht staat en je onbespied waant. Wanneer kunnen ze je horen en nemen ze zelfs je achtergrondgeluid op?

“Ze kunnen je niet horen als je in de wacht staat, maar als de callcenteragent je op mute zet, kunnen ze je absoluut wel horen”, zegt de Australische callcenterexpert Justin Tippett tegen The Guardian. Hij deed een oproep in een Facebook-groep voor callcentermedewerkers en kreeg veel respons.

“Het doorspoelen van het toilet raakt me elke keer”, zei een callcenteragent. “Ik vond werken rond 18.00 uur moeilijk, ik had echt honger en luisterde naar de klant die aan het koken en eten was”, volgens een andere medewerker.

Je kunt er volgens Tippett vanuit gaan dat het callcenter je niet kan horen, wanneer er een wachtmuziekje wordt afgespeeld, “maar als je geen wachtmuziek hoort, zeg dan niets negatiefs omdat ze misschien wel luisteren.” Er zijn geen duidelijke regels over de wacht- of mute-stand waarin de beller wordt gezet tijdens het wachten. Het is volgens de callcenterexpert wel netter om bellers in de wacht te zetten in plaats van de mute-functie (alleen voor hun zijde) te gebruiken.