Schrijvende AI maakt indrukwekkende teksten, maar er zijn nog verbeterpunten

Tot op heden waren die schrijvende AI's niet zo indrukwekkend. Iedereen die Google Translate gebruikt, ziet de problemen. Maar het programma ChatGPT lijkt nu een heel eind te komen. "We bevinden ons op een kantelpunt."

Iedereen kan ChatGPT gebruiken en zal geïmponeerd zijn door de teksten die het produceert. "Taalmodellen zijn de afgelopen vijf jaar een stuk beter geworden", aldus AI-kenner Stef van Grieken bij de NOS. "We zijn met dit soort kunstmatige intelligentie op het punt dat het ergens op begint te lijken."

Maar duurzaam is de ChatGPT allerminst. Er zijn veel data voor nodig en dat kost geld en energie. "OpenAI heeft een machine gebouwd waar alle menselijke kennis ingestopt is, en die machine heeft een hele grote ecologische voetafdruk", zegt technologiecriticus Marleen Stikker.

Bovendien staat er geen bronvermelding bij de informatie die eruit komt. "Terwijl veel dingen die ChatGPT schrijft plausibel lijken, maar niet zijn. Het heet OpenAI, maar je kunt helemaal niet controleren hoe zo'n conclusie tot stand komt."

Universitair docent Olya Kudina van de TU Delft, gespecialiseerd in AI en technologie-ethiek, is ook niet onverdeeld enthousiast. "Het is indrukwekkend, met één druk op de knop krijg je binnen een seconde een hele lap tekst. Maar als je wat meer in de diepte gaat, kloppen de argumenten van ChatGPT niet per se."

Van Grieken noemt een voorbeeld: "Je kunt een systeem er van overtuigen dat een vis een zoogdier is, en daar gaat het systeem dan in mee."