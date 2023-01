Je handen aan het stuur op tien voor twee? Deze houding is veel veiliger

Menigeen leerde tijdens rijles dat het belangrijk is om je handen op tien voor twee aan het stuur te houden, ook al is het comfortabeler om het stuur wat lager vast te pakken. Nu blijkt dat dit ook nog veiliger is.

"Dat heeft alles te maken met de opkomst van de stuurairbag”, zegt Jense Hooghiemstra, instructeur bij het Belgische Slipway, tegen HLN. "Het probleem is dat die airbag bij een botsing schuin uit je stuur zal ontploffen. Als je je handen dan bovenaan het stuur hebt geplaatst, kan dat ervoor zorgen dat je handen of armen naar achter worden gekatapulteerd. En dat kan tot zware verwondingen leiden.”

Je kunt je armen kneuzen of je vingers beschadigen. Ook kan je huid afgescheurd worden of kan het zijn dat je handen tegen je hoofd aan knallen, waardoor je je neus breekt of een hersenschudding oploopt. Ook de Amerikaanse verkeersinstantie NHTSA waarschuwt daarvoor. "Door een onjuiste plaatsing van de handen kunnen er ernstige letsels optreden.”

Hoe je je stuur dan moet vasthouden? Een later tijdstip is beter, namelijk kwart voor drie, precies recht aan beide zijkanten dus. Zo belemmer je de airbag niet met je handen. "Bovendien zal je soepeler kunnen sturen, en is je zithouding zo ook automatisch beter”, zegt instructeur Jense.