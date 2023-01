Extreem zuinige frituurpan met infrarood wint belangrijke innovatieprijs

Op de horecabeurs Horecava in de RAI Amsterdam hebben de uitvinders en snackbar-eigenaars Joop Weenk en Ria Dekker hoge ogen gegooid met hun infraroodpanelen die in de bakwanden van bestaande frituurpannen kunnen worden gemonteerd.

Het ondernemende stel liet 119 andere producten achter zich en won de Innovation Award 2023 Equipment & Services met hun infrarood-frituurpan, die tot 30 procent minder energie verbruikt dan traditionele pannen. Het product maakt een relatief goedkope en duurzame energietransitie mogelijk voor cafetaria's die gebukt gaan onder de hoge energieprijzen.

“Het is zeker te betalen, want door juist de gaspan uit de bakwand te halen, laten we de rest van de bakwand zitten die vaak nog goed is en halen we alleen dat deel eruit dat vervangen moet worden”, zegt Weenk. Hij zegt de komende dagen nog heel veel patat te gaan bakken op de horecabeurs.

“De Innovatie Award zorgt voor heel veel reuring. We hebben al veel mensen langs gehad, en we verwachten de komende dagen nog veel meer mensen die naar onze pan willen kijken”, aldus een enthousiaste Joop Weenk. Ook de sprakeloze partner-in-crime Ria Dekker is blij met de prijs. “Ria kan niet uit haar woorden komen. En je weet, als Ria niet uit haar woorden kan komen, dan moet ze wel heel erg blij zijn”, weet Weenk.