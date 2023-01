Stevige daling in Nederlands Twittergebruik: onderzoek toont aan wat er aan de hand is

Het gebruik van socialmediaplatform Twitter is afgelopen jaar met 13 procent gedaald in ons land, blijkt uit onderzoek van Newcom. Vooral vrouwen, hoogopgeleiden en mensen tussen de 20 en 40 jaar zijn afgehaakt. Ze zijn zat van het negatieve sentiment.

“In de dertien jaar dat we dit onderzoek doen, hebben we maar één keer eerder zo'n grote daling gezien. Dat was in 2019 toen er veel te doen was over het nepnieuws op Facebook en Twitter”, vertelt Hans Hoekstra van Newcom tegen Bright. Nederland telt op dit moment zo'n 3,1 miljoen Twittergebruikers.

“We zien veel meer vrouwen dan mannen afhaken bij Twitter, dat sowieso altijd al een erg mannelijk platform was”, zegt Hoekstra. “Het sentiment op het platform blijkt meer impact te hebben op vrouwen, die minder actief zijn op apps waar discussies over de actualiteit centraal staan. Er valt een link te leggen naar de polarisatie in de samenleving. Veel Twitter-afhakers zijn klaar met het negatieve sentiment.”

Twitter-alternatief Mastodon heeft met 286.000 gebruikers nog niet eens 10 procent van het volume van Twitter kunnen trekken. Hoekstra denkt niet dat Mastodon veel groter gaat groeien. “We zien dat veel mensen die met Twitter stoppen klaar zijn met dit type platforms.”

Het gebruik van Facebook nam ook met 5 procent af, maar is met 9,9 miljoen Nederlanders nog steeds het grootst. TikTok (+34%), Snapchat (+21%), Instagram (+18%) en BeReal (nieuw in de lijst) zijn de grootste stijgers in het jaarlijkse onderzoek.