Sinds de komst van kunstmatige intelligentie en deep learning wordt Moore’s Law verpulverd

De lancering van Googles AI-project 'Bard' is de meest recente in een niet te stoppen reeks wonderlijke computerprogramma's. De exponentiële groei van rekenkracht zit in een stroomversnelling. Waar gaat dit heen? Niemand die het precies weet.

De transistor werd uitgevonden in 1947 en de eerste computerchip zag elf jaar later het levenslicht. Sindsdien verdubbelde de rekenkracht van computers ongeveer elke twintig maanden. Dit liep min of meer gelijk met de fameuze Moore's Law, die stelt dat het aantal transistors op een microchip elke twee jaar verdubbelt, waardoor kracht en snelheid verbeteren, terwijl het fabriceren van een chip steeds minder geld kost.

Maar deze wet gaat niet meer op sinds het begin van de Deep Learning Era rond 2011, laat onderzoek van Epoch zien. Met behulp van zelflerende Artificial Intelligence-modellen zoals DeepMind en OpenAI rezen de rekenkracht en het probleemoplossend vermogen de pan uit. De verdubbelingstijd van rekenkracht en het vermogen om data te verwerken ligt sindsdien rond de zes à acht maanden; een duizelingwekkend idee.

“Fascinerend en een beetje eng. Met de komst van deep learning en kunstmatige intelligentie lijkt de Wet van Moore verviervoudigd. In lekentaal: sinds een paar jaar gaat het tyfushard met de rekenkracht van computers”, schrijft wetenschapsjournalist Maarten Keulemans op Twitter.