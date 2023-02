Uitdagend nieuw dagelijks woordspelletje laat Wordle verbleken: speel nu Contexto

Een jaar geleden was iedereen en z'n moeder vol trots de dagelijkse oplossing met groene, bruingele en grijze Wordle-blokjes naar elkaar toe aan het appen. Het electronische taalgeweld is alweer een tijdje verstomd, maar nu is er een nieuwe wordgame opgestaan: Contexto.

Je moet wel een beetje een doorzetter zijn, want het is een hele uitdaging om het goede antwoord op te sporen. Elke dag is er een nieuw geheim woord om te raden. Het kan elk denkbaar Engels woord zijn, en je mag gokken tot je een ons weegt. De woorden zijn door een AI-algoritme gesorteerd op relevantie en samenhang. Bij elke poging zie je op welke plek het woord in de lijst staat.

Het geheime woord staat op 1. Als je vastzit en het allemaal niet meer ziet zitten, kun je rechtsboven in het menu om tips vragen. Probeer Contexto ook een keer en vertel je vrienden hoe goed je bent. Ook is er een app in de Play-store. Er is helaas nog geen Nederlandse versie van Contexto uitgebracht.