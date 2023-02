Discussie over AI-kunst en auteursrechten: ‘Ze stelen ons werk’

Het is door de opkomst van AI-platforms als Midjourney en OpenAI kinderlijk eenvoudig om prachtige kunstafbeeldingen te maken op basis van korte tekstuele beschrijvingen. Maar hoort daar eigenlijk geen copyright op te rusten? De techniek is zo nieuw dat er nog geen wetgeving bestaat.

Het enige wat je hoeft te doen om vier nieuwe digitale afbeeldingen in de stijl van Rembrandt te genereren, is een simpele opdracht ingeven in een Midjourney-groep op het internetplatform Discord. 'A self portrait of Rembrandt taking a selfie' intypen en klaar is Kees. De AI-engine maakt gebruik van de miljoenen afbeeldingen die op het internet staan en husselt ze op onnavolgbare wijze door elkaar, met een trits nieuwe afbeeldingen als eindproduct.

Je zou kunnen zeggen dat hierbij geen auteursrechten worden geschonden, want dit doet toch eigenlijk elke kunstenaar? Of stelen de bedrijven achter deze technologie en hun gebruikers het werk van anderen en verrijken ze zich hier onterecht mee?

In het Mauritshuis juichen ze de nieuwe manier van kunst genereren toe; daar wordt AI-kunst zelfs al geëxposeerd. “Je hebt allemaal opvolgers. Een kunstenaar kijkt naar het vorige werk en laat zich inspireren. En brengt het weer een stap verder”, vindt woordvoerder van het Mauritshuis Boris de Munnick.

Veel kunstenaars zijn het hier volstrekt niet mee eens. “Deze bedrijven maken gebruik van het werk van miljoenen artiesten zonder hun toestemming of compensatie. Zij maken winst over de rug van artiesten en zouden niet zo mogen werken”, zegt kunstenaar Eva Toorenent tegen RTL Nieuws. Zij wil dat er zo snel mogelijk nieuwe regelgeving komt. “Deze technologie is zo nieuw dat er nog geen wetten voor zijn. Het is aan ons nu om te zorgen dat die wetten wel up-to-date raken. De AI-bedrijven stelen ons werk.”