Ideaal: robots gaan 40 procent van huishoudelijke taken overnemen

Er zijn al robots die voor je stofzuigen, maar eentje die dweilt of poetst zou toch ook fijn zijn. Mogelijk zijn dergelijke huishoudrobots er al binnen een jaar of tien en volgens recent onderzoek zouden ze 39 procent van de huishoudelijke taken overnemen.

In ieder geval zal zoiets als boodschappen doen over niet al te lange tijd volledig geautomatiseerd worden, maar dat geldt bijvoorbeeld niet voor de zorg voor kinderen, die toch de meeste tijd opslokt.

Bovendien zijn er nadelen. De genderkloof zal weliswaar kleiner worden - vrouwen doen immers nog steeds verreweg het meest in het huishouden. Daarentegen groeit de kloof tussen rijk en arm, want die robots zullen niet goedkoop zijn. Rijken zullen dus meer vrije tijd krijgen, armere mensen niet.

Ook moeten we veel van onze privacy inleveren. “Huiscomputers zoals Alexa of Google Nest zijn handig, maar kunnen ook al onze gesprekken opnemen”, zegt Ekaterina Hertog, professor aan de Britse universiteit van Oxford, in The Guardian. “Ik denk niet dat we als maatschappij klaar zijn om al onze privacy op te geven voor een hoop slimme toestellen.”

Bovendien zijn onze voorspellingen van technologische vooruitgang vaak veel te optimistisch. “Reeds decennia geleden dacht men al dat er zelfrijdende auto’s zouden zijn. Toch blijken onze verkeerssituaties lastig in te schatten voor computers. Hetzelfde geldt hier voor onze woonkamers en huishoudrobots.”