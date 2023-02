Fantasytijdschrift overspoeld met verhalen door ChatGPT: moeten schrijvers vrezen voor baan?

'Schrijvers' roken hun kans en stuurden massaal door AI geschreven verhalen naar een Amerikaans fantasytijdschrift, in de hoop een centje bij te verdienen.

Het fantasy- en sciencefictiontijdschrift Clarkesworld accepteert nu tijdelijk geen nieuwe verhalen meer. Ze kunnen niet bijhouden met lezen. Het gerenommeerde tijdschrift publiceert iedere maand een aantal ingezonden verhalen, die het hele jaar leesbaar zijn en waar schrijvers voor worden betaald.

Normaal gesproken blokkeert Clarkesworld hoogstens twintig schrijvers per maand vanwege plagiaat, in februari waren het er al vijfhonderd. Het tijdschrift heeft manieren om gebruik van ChatGPT te doorzien. Zogenaamde schrijvers vallen dus meestal door de mand.

"Een interessant en zorgelijk fenomeen", zegt Martijn Lindeboom van boekenplatform Hebban in De Volkskrant. Ook het Nederlandse platform heeft allerlei manieren om AI-verhalen eruit te filteren. Lindeboom voegt daaraan toe dat de verhalen meestal ook echt niet zo goed zijn. "We moeten het vermogen van AI niet overschatten. Een AI-verhaal is knip-en-plakwerk, het maakt fouten in continuïteit en personages. Er zit geen nieuwe Harry Mulisch in de computer."