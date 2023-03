Nieuw dieptepunt voor cybercriminelen: Naaktfoto’s borstkankerpatiënten gepost om ziekenhuis af te persen

De ransomwaregroep Black Cat heeft een Amerikaans ziekenhuis gehackt en foto's van de ontblote borsten van borstkankerpatiënten, gemaakt voor hun operatie op het dark web gezet. Dit meldt Daniël Verlaan van RTL Nieuws.

De finalist van Wie is de Mol 2023 heeft de claim van de hackers geverifieerd en stuitte naast de borstenfoto's ook op kopieën van paspoorten en andere gevoelige privégegevens van patiënten. De gegevens worden online gepubliceerd om het ziekenhuis onder druk te zetten en te dwingen om losgeld te betalen.

“Jullie tijd raakt op, en we zijn klaar om onze volledige kracht op jullie los te laten. We hebben de tijd gehad om jullie bedrijf goed onder de loep te nemen. We hebben alle vertrouwelijke gegevens gestolen en zijn klaar om deze te publiceren”, schrijven de Russische cybercriminelen.

Het kankerinstituut Lehigh Valley Health Network ontdekte de ransomware-aanval op 6 februari. Directeur Brian Nester zegt dat hij de hele gang van zaken 'verwerpelijk' vindt, ze alles op alles gaan zetten om de systemen weer draaiende te krijgen en dat het ziekenhuis absoluut geen losgeld gaat betalen.