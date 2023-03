Nederlandse jongeren zo verknocht aan smartphone dat ze seks (49%) of hun pink (36%) ervoor willen opgeven

Uit een representatief onderzoek van Motivaction blijkt dat een groot gedeelte van de Nederlanders totaal vergroeid is met hun mobieltje. Vooral jongeren kunnen niet meer zonder en zouden er graag een pink, een leven vol seks, alcohol drinken of meer dan 120.000 euro voor opgeven.

43% van de Nederlandse mannen en 72% van de vrouwen verkiest een week zonder seks boven een week zonder smartphone. Dit komt neer op 58% van alle Nederlanders. Onder jongeren tussen 18 en 24 jaar kiest zelfs 81% voor de smartphone.

Als we de verdere resultaten bekijken, wordt het steeds gekker. 49% van de jongeren wil liever nooit meer seks dan nooit meer de smartphone gebruiken; 36% van deze groep laat zelfs liever een pink afhakken dan geen appje meer te kunnen versturen met de overgebleven vingers.

74% van alle Nederlanders vindt het niet prettig om zonder smartphone de deur uit te gaan en 20% van de mensen raakt in paniek wanneer de telefoonaccu bijna leeg is. Het is dan ook niet gek dat 34% verslaafd zegt te zijn (62% van de jongeren tussen 18 en 24) aan hun telefoon.

17% van de Nederlanders zou hun smartphone voor geen enkel geldbedrag wegdoen. Van de overige mensen zijn Iphone-gebruikers bereid om het apparaat voorgoed weg te doen voor gemiddeld 203.390 euro, terwijl Samsung Galaxy-gebruikers voor gemiddeld 120.332 euro bereid zijn om voor altijd afscheid te nemen van hun zakapparaatje.