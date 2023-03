Gemeente Deventer zet drones in om woningen te controleren: “Big Brother is watching you”

Deventer gaat gemeentelijke drones inzetten als toezicht, bijvoorbeeld om te controleren of burgers zich wel aan het bestemmingsplan houden. Privacywaakhond Privacy First is kritisch over het plan.

Burgemeester Ron König breekt bij NPO Radio 1 een lans voor zijn nieuwe hightech-hulpjes, die gaan checken of bouwwerkzaamheden wel volgens de regels worden uitgevoerd. “Drones zijn in de stad heel handig omdat je daar grote gebouwen hebt. Als je toezicht wilt houden op de normale manier, moet je soms steigers bouwen of hoogwerkers huren. Het is veel handiger en efficiënter om drones in te zetten.”

Ook met natuurbeheer gaat de gemeente Deventer veel plezier beleven aan de drones, legt König uit. “Deventer heeft een groot buitengebied. Met een drone kunnen we bijvoorbeeld kijken of er geen illegale houtkap plaatsvindt”, zegt de burgemeester in het EO-programma Dit is de Dag.

Guido Visman van Privacy First legt uit dat de drones helemaal niet nodig zijn, omdat er al jaarlijks luchtfoto's gemaakt worden door een samenwerkingsverband van overheden. “Dit zijn heel gedetailleerde foto’s. Op 35 centimeter kun je daar objecten op terughalen. Dat is ook nog eens veel goedkoper.”

König wil sneller kunnen handhaven dan via luchtfoto's en vindt drones daarom een veel efficiënter middel. Visman vindt dit onzin: “Als er een handhavingsverzoek is, is er al sprake van een verdenking, dus dan kun je ook gewoon aanbellen en kijken.”

Hij blijft erbij dat de drones geen inbreuk zijn op de privacy. “Onze mensen zijn gewoon opgeleid. Ze kunnen echt niet zomaar met een drone vliegen en moeten de privacyregels kennen. Het is voor technische doeleinden en niet om mensen te bespioneren. We bekijken geen mensen in hun persoonlijke levenssferen. We controleren het bestemmingsplan. We zijn niet op zoek naar wat mensen allemaal doen”, stelt de burgervader ons gerust.