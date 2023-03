Techprominenten slaan alarm over ongecontroleerde opkomst AI: ‘Stop nu’

Grote namen uit de wetenschap en technologiesector hebben een open brief ondertekend van het Future of Life Institute. Zij vragen alle AI-labs om hun onderzoek naar kunstmatige intelligentie systemen krachtiger dan GPT-4 per direct voor zes maanden op te schorten.

AI-bedrijven zijn volgens het platform verwikkeld in een ‘uit de hand gelopen race om steeds krachtigere digitale geesten te ontwikkelen en in te zetten die niemand – zelfs hun makers niet – kan begrijpen, voorspellen of op betrouwbare wijze kan controleren.’

De mensheid is hard op weg om de controle over kunstmatige intelligentie te verliezen, vinden ook onder andere Steve Wozniak (oprichter Apple), Elon Musk (Tesla, Twitter, SpaceX), Yuval Noah Harari (historicus en schrijver van Sapiens, Homo Deus), Stuart Russell (professor of Computer Science, Berkeley), vele andere oprichters en CEO's van grote techbedrijven en toonaangevende wetenschappers die bezig zijn met de ontwikkeling van AI.

ChatGPT-4, de nieuwste versie van de geavanceerde chatbot van OpenAI, wordt specifiek genoemd in de brandbrief. OpenAI-topman Sam Altman stond eerst in de lijst, maar is eraf gehaald. Ook Facebook en Google's AI-bedrijf Deepmind schitteren door afwezigheid.

Critici zijn bang dat een pauze een mogelijkheid biedt aan nog minder verantwoordelijke bedrijven en geopolitieke concurrenten zoals China om hun achterstand in de AI-race in te lopen. Future of Life denkt van niet. Anderen, zoals Otto Barten, medeondertekenaar en directeur van non-profitorganisatie Existential Risk Observatory, zijn hier niet zeker van, maar zien geen andere optie dan het instellen van een pauze. “De risico's zijn simpelweg te groot, op alle vlakken”, zegt hij.

Er staan op dit moment 1377 geverifieerde namen op de lijst. Ook jij kunt je naam toevoegen aan de lijst als je het initiatief een warm hart toedraagt.