Waarom je nu de 112NL-app op je telefoon moet installeren

Gisteren waren de hulpdiensten voor Vodaphone-klanten een tijdlang onbereikbaar, omdat noodnummer 112 niet werkte. Als extra optie kun je de 112NL-app installeren. Hiermee kun je in noodgevallen bellen of chatten met een hulpverlener.

De app heeft een chatfunctie die het gesprek in verschillende talen kan vertalen, het is daarom niet alleen handig voor doven, slechthorenden en mensen die moeite hebben met praten, maar ook voor personen die moeite hebben met de Nederlandse of Engelse taal. Daarnaast is de app een uitkomst als je je in een gevaarlijke situatie bevindt en geen geluid mag maken.

De app stuurt je locatie automatisch door naar de meldkamer in geval van nood. Wacht niet met het downloaden van de app totdat je telefoonprovider een storing heeft; je registreert de 112NL-app door een code in te voeren die wordt opgestuurd via een sms.