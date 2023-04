Dit is dé foto: winnaar belangrijke foto-award weigert prijs vanwege gebruik AI-software

De Duitse kunstenaar Boris Eldagsen heeft met zijn inzending Pseudomnesia: The Electrician de 'creative open category' gewonnen bij de Sony World Photography Awards 2023. Hij geeft de prijs terug, nadat hij toegaf de foto met behulp van Open AI-software te hebben gemaakt.

“Ik heb de inzending gebruikt om de fotowedstrijd op de proef te stellen en een discussie op gang te brengen over de toekomst van fotografie”, zegt Eldagsen. Hij bedankt de jury voor het selecteren van zijn foto en noemt zichzelf een 'cheeky monkey'. “AI-beeldmateriaal en fotografie horen niet met elkaar de strijd aan te gaan in dit soort wedstrijden. Het zijn verschillende entiteiten. AI is geen fotografie, daarom accepteer ik de prijs niet”, aldus de kunstenaar.

Dit is de foto waar het allemaal om draait. Kun jij zien dat deze mensen helemaal niet bestaan en dat de foto volledig is gegenereerd door Open AI-beeldsoftware?

An AI-generated image wins the Sony World Photography Awards.



"Boris Eldagsen himself has come out and stated after the winning result was announced that this isn’t a photograph at all. It’s an image generated by inputs he provided to the Open AI photo tools".



