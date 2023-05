Scenarioschrijvers staken vanwege ChatGPT: “Als je werkt als een robot, word je vervangen door een robot”

De angst bij Amerikaanse film- en seriemakers om hun baan te verliezen door de oprukkende AI-kunsten is groot. Ze staken dan ook om het gebruik van ChatGPT te beperken in hun bedrijfstak. De culturele sector kan AI echter beter accepteren dan afstoten, zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur.

Naast een verbod op robots, eisen de Amerikaanse scenarioschrijvers ook meer salaris en minder macht van grote productiemaatschappijen zoals Netflix. De televisiestudio's zijn bereid jaarlijks te vergaderen over de ontwikkeling van AI, maar ze willen niet beloven de innovaties helemaal niet te gaan gebruiken in de toekomst.

Dit begrijpt Hans Hoornstra van het Instituut Digitale Intelligentie maar al te goed. Hij noemt de wens van creatieve beroepsgroepen om de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie te negeren 'naïef'. Zeker bij 'voorspelbare' series en films gaat AI een belangrijke rol spelen, denkt hij: "Veel series volgen een vaststaand stramien. Die scenarioschrijvers moeten zich wel degelijk zorgen maken. Als je werkt als een robot, word je ook vervangen door een robot."

“Omarm de hyperintelligente assistent”

Hoornstra adviseert de nieuwe technologie te omarmen en zo nóg beter te worden in je werk. "Stel, er komt nieuw gereedschap uit. Dan moet je dat toch gebruiken? Iedereen heeft nu een hyperintelligente assistent die nooit moe wordt. Combineer je vakmanschap met ChatGPT. Het programma kan een opzet maken waar je zelf op voortborduurt."

Het niveau van ChatGPT is op dit moment nog niet toereikend, maar dat kan snel veranderen, denkt Jelle Prins. "Het is een fantastisch middel om inspiratie op te doen, veel meer te produceren en efficiënter te werken", zegt de ondernemer en ontwikkelaar in de AI-branche die J.K. Rowling haar werk uit handen wil nemen. "Stel: je bent fan van Harry Potter. Er zijn op dit moment zeven boeken geschreven. Je kan een programma als ChatGPT opdracht geven een achtste deel te maken. Dat helemaal voldoet aan jouw smaak."

Prins is duidelijk over de toekomstige impact die AI op de wereld gaat hebben: "Het is geen hype die overvliegt. Verandering is voor de meeste mensen altijd eng, maar ik adviseer: ga ermee aan de slag en bedenk wat dit voor jou betekent."

Hoornstra is het hier in grote lijnen mee eens en denkt dat mensen werkzaam in de creatieve beroepen zich schrap moeten zetten. "Op dit moment is ChatGPT nog spielerei. Maar het zal alleen maar krachtiger worden. En dat leidt er zeker toe dat allerlei banen overbodig worden. Het is nooit fijn als je baan in gevaar komt, maar ik weet niet of het erg is. Het is in ieder geval niet tegen te houden."