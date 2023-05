Belangrijke tech-experts luiden noodklok: kans dat mensheid uitsterft door AI

Een groep belangrijke technologiedeskundigen uit de hele wereld waarschuwt dat kunstmatige intelligentie (AI) moet worden beschouwd als een gevaar voor de wereld. Het zou in dezelfde categorie moeten vallen als een kernoorlog of pandemie.

Het statement is ondertekend door honderden wetenschappers en tech-bazen, die zich zorgen maken over het risico dat AI kan vormen voor de mensheid. "Het beperken van het risico op uitsterven door AI zou een wereldwijde prioriteit moeten zijn, net als andere risico's zoals pandemieën en kernoorlogen", klinkt het. Ondertekenaars zijn onder meer de ceo's van Googles DeepMind, OpenAI dat ChatGPT ontwikkelde en AI-start-up Anthropic.

Al eerder riepen wereldwijde tech-leiders op om regels en wetten te maken voor gebruik van de technologie. Niet alleen vanwege de bedreiging voor de mensheid, maar ook omdat AI arbeidsmarkten flink kan verstoren, de gezondheid van miljoenen kan schaden en desinformatie kan verspreiden die niet van echt te onderscheiden is.

Nieuwe invasieve soort

Hoewel de brief die gisteren verscheen niet de eerste is, heeft hij mogelijk wel de meeste impact, gezien de brede groep die hem ondertekend heeft en omdat gewezen wordt op het gevaar voor het voortbestaan van de mensheid, zegt Michael Osborne, professor in machinelearning aan Oxford in The Guardian. "Het is opmerkelijk dat zoveel mensen de brief ondertekend hebben. Dat toont aan dat er een groeiend besef is onder degenen die met AI werken dat existentiële risico's een serieuze zorg zijn."

De zorgen rond AI zijn vooral ontstaan sinds het succes van ChatGPT. De chatbot werd in november gelanceerd en wordt inmiddels door miljoenen mensen gebruikt. De verbeteringen van de technologie gaan ook nog sneller dan experts hadden voorspeld.

Osborne reageert: "Omdat we AI niet goed begrijpen is er de verwachting dat het een soort nieuw concurrerend organisme kan worden op de planeet, een invasieve soort die we zelf hebben ontwikkeld en die een verwoestende rol kan spelen bij onze overleving als soort."