Run op airco’s: bespaart tot wel duizenden euro’s per jaar op gasrekening

De airco was lange tijd iets verderfelijks waar wij in het koele Nederland niet aan deden. Tot de gasprijzen de pan uitrezen. Nu wil iedereen er eentje hebben om te verwarmen en wordt vergoelijkend gezegd: het is eigenlijk hetzelfde als een warmtepomp.

Als je niet wilt koelen maar verwarmen met airco's werken ze precies andersom: ze halen warmte uit de buitenlucht en blazen die naar binnen. De kosten? Per euro elektriciteit krijg je ongeveer 3,5 euro aan warmte. Veel goedkoper dan gas dus. "Met een stevige airco kan de cv-ketel worden uitgezet of op een laag pitje branden en alleen voor warm sanitairwater gebruikt worden’’, meldt branchevereniging NVKL.

Inmiddels heeft een op de vier huishoudens een airco en dat aantal neemt toe. Maar als het echt koud wordt, heb je er niet veel aan. Miranda Groot Zwaaftink van de NVKL reageert in het AD: "De airco is goedkoper in de tussenseizoenen. Als het echt winter wordt, met temperaturen onder de 4 graden, moet een airco heel hard werken. Zo hard dat het dan niet altijd goedkoper is dan aardgas.’’

"Iedereen die nu een airco neemt gebruikt hem óók, of zelfs vooral om te verwarmen. Wat ik vaak zie, is dat de cv de woning bijvoorbeeld op 16 graden houdt. Als mensen thuis zijn, gaat de airco aan’’, zegt directeur Robin Boekhout van aircobedrijf De Klimaatregelaars uit Culemborg. "Mensen vinden vooral de combinatie met zonnepanelen mooi. Dan draait de airco en de zon levert de energie.’’

Grote huishoudens met een hoge gasrekening kunnen met gemak duizenden euro's per jaar besparen door de airco te gebruiken in plaats van de cv. En in de zomer blijft je huis ook nog lekker koel.

Toch is de airco niet voor iedere woning geschikt. "Denk eerst na voor je een airco aanschaft’’, waarschuwt Mirjam Visser van installatiebedrijf Feenstra. "Het is niet zinnig als je een grote schuifpui pal op het zuiden hebt. Dan staat de airco aan de ene kant te loeien en aan de andere kant laat je de warmte ongehinderd binnen. En als je de airco als verwarming aanschaft, zal de warmte anders zijn. Een airco levert warme lucht én je hoort het gezoem.’’