OpenAI kondigt update aan: “ChatGPT kan nu zien, horen en spreken”

ChatGPT komt met een nieuwe versie die meer kan. Tot nu toe was het alleen mogelijk om te communiceren met de chatbot door middel van geschreven opdrachten.

Met de update kunnen gebruikers nu zowel met spraakcommando’s als met afbeeldingen communiceren met de tool. “De nieuwe spraakfunctie wordt aangestuurd door een nieuw tekst-naar-spraak model, dat in staat is om een menselijk geluid te genereren uit alleen tekst en een paar seconden aan spraakvoorbeelden. We hebben met professionele acteurs gewerkt om de stemmen te creëren. We gebruiken ook Whisper, ons open source spraakherkenningssysteem, om je woorden om te zetten in tekst.”

De update komt de komende weken stapsgewijs beschikbaar.