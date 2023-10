Betalen met de palm van je hand, het kan al

Het Belgische techbedrijf PerfectID heeft afgelopen weekend tijdens een basketwedstrijd van de Leuven Bears de sportfans kennis laten maken met Palmki, een technologisch snufje waarmee je kunt betalen door simpelweg je handpalm te scannen, schrijft Business AM, Je houdt je handpalm tegen een lees-vlak en je rekent je biertje af.

Uiteraard moet eerste je handpalm zijn opgeslagen in het systeem, maar volgens het bedrijf duurt dat maar 16 seconden. Anders dan gezichtherkenning, zou het systeem ook helemaal foulproof zijn.

De scan is is een beeld van alle bloed- en zenuwbanen binnenin je handpalm. "Dat werkt met vijf miljoen referentiepunten. Die scan levert een niet-kraakbare code op. Dan zou je een fysieke hand moeten kunnen maken die hetzelfde is als jouw hand. Zelfs de wetenschap kan je alsnog geen nieuwe hand geven,” zegt het bedrijf.