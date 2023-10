Doorbraak: elektrische Citroën C3 voor dik 20.000 euro

Je mag met recht van een doorbraak spreken: eindelijk is er een betaalbare elektrische auto, die ook nog een aardig rijbereik heeft en er prima uitziet. Citroën presenteerde vandaag de ë-C3. Prijs: 23.300 euro.

Daarvoor krijg je een elektromotor met 113 pk en een rijbereik van officieel 320 kilometer, maar in de praktijk waarschijnlijk rond de 280 kilometer. De auto bereikt de 100 kilometer per uur in 11 seconden en heeft een maximumsnelheid van 135 km/u. In 26 minuten is hij opgeladen van 20 tot 80 procent.

De auto is 2 centimeter langer dan de populaire C3 en heeft een kofferbak van 310 liter. Verder heeft de auto de standaard Citroën-uitrusting inclusief cruise control, parkeerhulp en airco, plus een zeer comfortabele vering. Qua prijs komt alleen de Dacia Spring in de buurt, maar die is een stuk kleiner en minder mooi.

De ë-C3 is natuurlijk geen Tesla, maar voor wie niet al te grote afstanden rijdt en geen megadikke portemonnee heeft, is het een heel mooie manier om toch elektrisch te kunnen rijden.