Het einde van de waterstofauto: zelfs Toyota gelooft er niet meer in

De waterstofauto werd lang genoemd als een mogelijk betere versie van de elektrische auto. Dat lijkt nu voorgoed verleden tijd. Zelfs Toyota dat geldt als de grootste fan van auto's op waterstof, gooit de handdoek in de ring. Eerder al stopten BMW en Mercedes met de productie.

In het AD vertelt techniekbaas bij Toyota, Hiroki Nakajima: "Onze waterstofauto Mirai heeft veel te weinig kopers getrokken. We hebben het geprobeerd, maar het is niet gelukt. En dat is logisch, want waar kan je waterstof tanken? Zonder tankstations zitten we op een doodlopende weg. Daarom verleggen we onze aandacht de komende jaren naar volledig elektrische auto's.”

Voordeel van de waterstofauto was altijd het rijbereik: de Mirai haalt 650 kilometer, maar nu elektrische auto's ook steeds verder kunnen rijden, valt dat pluspunt weg. Ook de snelle oplaadtijd van 5 minuten is geen enorme plus meer ten opzichte van elektrische auto's. De nieuwe Toyota Lexus is in 10 minuten opgeladen van 10 naar 80 procent. Na 2026 komt er ook nog een nieuw type batterij op de markt, de solid state-batterij, waarna de actieradius van de Lexus richting de 1200 kilometer gaat. Er is dus geen goede reden meer om door te gaan met de waterstofauto.