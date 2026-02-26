Verzekering bij aankoop tv vaak overbodig, zegt Consumentenbond

DEN HAAG (ANP) - Wie een wasmachine of televisie koopt, moet opletten dat hij niet onnodig een verzekering afsluit. Daarvoor waarschuwt de Consumentenbond, die opmerkt dat winkels steeds vaker verzekeringen verkopen bij apparaten. Volgens de belangenorganisatie zijn die polissen "vaak overbodig en misleidend". Mensen betalen dan honderden euro's voor dekking die zij al hebben via hun inboedelverzekering of wettelijke garantie.

De bond heeft productverzekeringen van Coolblue, MediaMarkt, EP, Electro World en Expert vergeleken. Wat je aan premie kwijt bent, hangt af van wat het product kost. Dit kan oplopen tot meer dan 350 euro voor een meerjarige dekking tegen schade. Volgens de Consumentenbond kunnen mensen met een allriskdekking bij hun inboedelverzekering veel van die schade ook vergoed krijgen. Die polissen gelden voor alle apparaten in huis en niet alleen voor bijvoorbeeld die ene wasmachine.

"We zien in de polisvoorwaarden van productverzekeringen meer dingen staan die onder de wettelijke garantie vallen. Zoals schade door fabrieksfouten. Dat is misleidend", stelt Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar. "Bedrijven mogen wettelijke rechten van consumenten niet verpakken als een voordeel bij een aanvullende garantie of verzekering."

Volgens de Consumentenbond bieden de productverzekeringen van de winkels soms wel iets extra's. MediaMarkt, EP, Electro World en Expert vergoeden bij grote apparaten bijvoorbeeld ook schade door kalkafzetting en verstopping. Dat doet geen enkele inboedelverzekering, aldus de bond.