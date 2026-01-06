De kans dat je auto wordt gestolen is sterk gestegen

De kans dat je auto wordt gestolen is in 2025 flink toegenomen. Het aantal gestolen auto’s steeg van 5.969 in 2024 naar 7.430 in 2025, een groei van ongeveer een kwart.​

Toyota RAV4, waarvan 403 exemplaren verdwenen, tegen 376 een jaar eerder. Ook de Volkswagen Golf (347 keer) en de Volkswagen Polo (283 keer) blijven onverminderd populair bij dieven. In 2025 zijn autodieven niet alleen vaker, maar ook gerichter te werk gegaan. De absolute koploper is dewaarvan 403 exemplaren verdwenen, tegen 376 een jaar eerder. Ook de Volkswagen Golf (347 keer) en de Volkswagen Polo (283 keer) blijven onverminderd populair bij dieven. Vooral de eerste negen maanden van het jaar waren berucht: toen lag het aantal diefstallen structureel hoger dan in dezelfde periode in 2024, pas in het laatste kwartaal vlakte de stijging iets af.​

Eindhoven is uitgegroeid tot de nieuwe hoofdstad van de autodiefstal, met 710 gestolen auto’s, aanzienlijk meer dan in Amsterdam (503) en Den Haag (457). Criminele bendes lijken daar een vaste uitvalsbasis te hebben gevonden, mede doordat de regio een concentratie van lease- en bedrijfsauto’s kent. Tegelijkertijd blijven moderne auto’s kwetsbaar door Ook geografisch vallen duidelijke verschuivingen op.is uitgegroeid tot de nieuwe hoofdstad van de autodiefstal, met 710 gestolen auto’s, aanzienlijk meer dan in Amsterdam (503) en Den Haag (457). Criminele bendes lijken daar een vaste uitvalsbasis te hebben gevonden, mede doordat de regio een concentratie van lease- en bedrijfsauto’s kent. Tegelijkertijd blijven moderne auto’s kwetsbaar door keyless ‑systemen en connected functies, die met relatief eenvoudige hardware kunnen worden misbruikt om een auto stil en snel mee te nemen.​