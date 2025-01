Deze Chinese ‘vliegende auto’ wordt vanaf 2026 geleverd

De Chinese autofabrikant XPeng heeft de wereld verrast met een bijzondere uitvinding die het midden houdt tussen een auto en een drone. Het bedrijf presenteerde tijdens de recente techbeurs CES 2025 haar 'Land Aircraft Carrier', een combinatie van een zeswielige SUV en een tweepersoons quadcopter (een soort mini-helikopter met vier rotors).

Anders dan eerdere pogingen om vliegende auto's te maken, lijkt dit project verrassend realistisch. Het voertuig bestaat uit twee delen: een robuuste SUV voor vier personen met een speciale laadruimte, waaruit automatisch een klein luchtvaartuig tevoorschijn kan komen. Deze quadcopter kan rechtop opstijgen en landen, en kan meer dan een half uur in de lucht blijven.

De uitvinding zou vooral interessant moeten zijn voor hulpdiensten, die snel ter plaatse moeten zijn in moeilijk bereikbare gebieden. Ook zakelijke reizigers die regelmatig vast staan in files zouden baat kunnen hebben bij een voertuig dat letterlijk over de problemen heen vliegt. Voor gewone consumenten lijkt het voorlopig echter vooral een dure gadget.

Geen landingsbaan nodig

Wat deze uitvinding bijzonder maakt, is dat er een geloofwaardige fabrikant achter zit. XPeng is geen onbekende naam: het bedrijf verkocht vorig jaar 190.000 auto's en heeft zelfs steun van Volkswagen. Ook heeft het bedrijf plannen om dit jaar showrooms in verschillende westerse landen te openen.

Het concept onderscheidt zich van eerdere vliegende auto's doordat het geen landingsbaan nodig heeft. Veel vroegere ontwerpen waren eigenlijk gewone vliegtuigjes met kentekenplaten, die alleen vanaf vliegvelden konden opstijgen. De quadcopter kan in theorie overal opstijgen waar je naartoe kunt rijden.

Vanaf 2026 bij klanten

Het meest overtuigende is dat het apparaat ook echt werkt. Op een vliegshow in China in november zagen journalisten hoe de quadcopter met een persoon aan boord probleemloos opsteeg, rondvloog en weer landde. Ook is de SUV al gespot tijdens testsessies op de weg.

XPeng lijkt het ook serieus te menen met de productie. Het bedrijf heeft aangekondigd dat de eerste exemplaren in 2026 bij klanten worden afgeleverd, voor een prijs van ongeveer 260.000 euro. Er wordt al gebouwd aan een fabriek die jaarlijks 10.000 vliegende auto's moet kunnen produceren. Of deze beloftes realistisch zijn, moet nog blijken. Voorlopig zullen de voertuigen alleen in China verkocht worden.

Bron: The Telegraph