Geluk: wat bepaalt het eigenlijk? Is geluk iets wat je zelf verdient, of heb je gewoon pech of mazzel? Is geluk iets wat je zelf verdient, of heb je gewoon pech of mazzel? Wetenschappers hebben hier jarenlang onderzoek naar gedaan en komen tot een opvallende conclusie: geluk is geen kwestie van óf karakter óf omstandigheden, maar een mix van verschillende factoren.

Genen, omgeving en keuzes

Je genen bepalen voor een belangrijk deel je basisniveau van geluk. Dat betekent dat sommige mensen van nature wat vrolijker of optimistischer zijn dan anderen.

Omstandigheden zoals je werk, gezondheid of relaties hebben óók invloed, maar veel minder dan je denkt. Uit onderzoek blijkt dat deze externe factoren maar ongeveer 10% van je geluk bepalen. Mensen wennen namelijk snel aan veranderingen, zoals een nieuwe telefoon of een beter huis.

Wat je zelf doet – je bewuste keuzes en dagelijkse gewoontes – bepaalt het grootste deel van je geluksgevoel. Denk aan dankbaarheid tonen, tijd met vrienden doorbrengen of sporten.

Vier typen gelukzoekers Uit een groot onderzoek onder 40.000 mensen kwamen vier soorten gelukzoekers naar voren:

Mensen die vooral gelukkig worden door hun karakter en instelling (top-down).

Mensen die hun geluk vooral halen uit externe omstandigheden (bottom-up).

Mensen bij wie geluk door een combinatie van beide ontstaat.

Een groep waarbij geen duidelijk patroon te ontdekken valt.

Geen universele formule Er is dus geen standaardrecept voor geluk. Voor de een werkt persoonlijke groei, voor de ander een fijne baan of goede gezondheid. Overheidsmaatregelen die zich alleen richten op geld of alleen op mentale gezondheid zijn daarom vaak niet genoeg. Een aanpak die rekening houdt met verschillen tussen mensen werkt beter.

Handige tips voor meer geluk