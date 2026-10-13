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Vliegtuigmodus vergeten: stort het vliegtuig dan neer?

Tech, AI, auto
door Pieter Immerzeel
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We doen het allemaal praat als de stewardess zegt dat ons de telefoon uit moet. Maar slaat het ook ergens op?
Het lampje gaat aan, de deuren gaan dicht en de stewardess vraagt het voor de zoveelste keer: telefoon op vliegtuigmodus. Wie het vergeet, vraagt zich soms in paniek af of het toestel nu gevaar loopt. Het korte antwoord: nee, het vliegtuig stort niet neer. Het lange antwoord is interessanter.

Wat je telefoon stiekem doet

Een telefoon die niet in de vliegtuigmodus staat, blijft zoeken naar een zendmast. Daarbij zendt hij radiosignalen uit. Tijdens het snel stijgen en dalen raakt hij steeds zijn verbinding kwijt en gaat hij opnieuw zoeken.
Eén telefoon doet weinig. Maar als veel toestellen aan boord tegelijk verbinding zoeken, kan dat storingen geven op bepaalde apparatuur in de cockpit.
Het vliegtuig valt niet uit de lucht, maar de piloot hoort het wel.

Een mug in het oor van de piloot

Het bekendste effect is een zoemend of tikkend geluid in de koptelefoon van de piloten. Een Amerikaanse piloot vergeleek het met een mug in zijn oor, precies op het moment dat hij instructies van de verkeersleiding moest noteren.
Dat speelt vooral bij opstijgen en landen. Dan is het vliegtuig dicht bij zendmasten op de grond, kan je telefoon echt verbinding maken en kan een binnenkomend bericht het geluid veroorzaken. Juist in die fases moeten piloten elk woord goed verstaan.

Waarom de regel toch blijft

Moderne vliegtuigen zijn goed beschermd tegen signaalstoring. Dat bevestigt ook de luchtvaartsector zelf. Een woordvoerder van Brussels Airlines gaf zelfs toe dat de vliegtuigmodus op hun Airbus-toestellen eigenlijk niet nodig is.
Waarom dan toch? Omdat het bij sommige vliegtuigtypes wel echt belangrijk is, en één regel voor iedereen eenvoudiger is dan uitzonderingen per toestel. Daarnaast wil de bemanning tijdens kritieke fases je volle aandacht, niet die van je scherm.
Eén regel voor elke vlucht is eenvoudiger dan uitzonderingen per vliegtuigtype.

Bonus: een vollere batterij

Er is ook een eigenbelang. Op kruishoogte zoekt een telefoon zonder vliegtuigmodus voortdurend naar een netwerk, vindt het niet en trekt zo zijn batterij leeg. Wie na de landing nog wil navigeren of een taxi wil bestellen, heeft dus zelf baat bij die ene tik.

Wat wél mag

In het kort
  • Telefoon, tablet en laptop mogen in de EU aan blijven, in vliegtuigmodus.
  • Wifi aan boord kun je vaak gewoon gebruiken naast de vliegtuigmodus.
  • Sinds juni 2023 mogen Europese maatschappijen 5G aan boord aanbieden, via een eigen zendertje in de cabine.
  • Bij een landing met slecht zicht kan de bemanning vragen toestellen helemaal uit te zetten.
Luchtvaartmaatschappijen mogen in Europa ook toestaan dat toestellen zonder vliegtuigmodus aanblijven, maar alleen na een veiligheidsbeoordeling van hun vliegtuigen. Tot die tijd geldt: volg de instructies van de bemanning.
Vergeten? Geen ramp. Maar zet hem alsnog even om. De piloot zal je dankbaar zijn, en je batterij ook.
Meer weten?

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