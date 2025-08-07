ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zo groot is de kans dat je doodgaat door een asteroïde (vergeleken met rabiës of de griep)

Wetenschap
door Nina van der Linden
donderdag, 07 augustus 2025 om 13:50
ANP-529490599
Lig je ’s nachts wel eens wakker met de vraag: hoe groot is de kans dat ik tijdens mijn leven sterf door een asteroïde? Dan heeft een groep wetenschappers onder leiding van natuurkundige Carrie Nugent van het Olin College of Engineering nu een antwoord voor je.
In een nieuw onderzoek berekenden zij niet alleen de kans op een inslag binnen een gemiddeld mensenleven (71 jaar), maar vergeleken ze die ook met andere zeldzame, maar deels te voorkomen doodsoorzaken.
De conclusie? Je loopt meer kans om te sterven door een asteroïde dan door hondsdolheid. Maar je loopt veel meer kans om te overlijden in het verkeer.
Het goede nieuws: de kans op al deze dingen is vrij klein. Je kunt dus rustig slapen – al is een gordel dragen in de auto misschien geen slecht idee.
Waarom deze vergelijking? Omdat het inschattingsvermogen van mensen bij dit soort risico’s vaak tekortschiet. En omdat een asteroïde-inslag, net als verkeersongelukken of koolmonoxidevergiftiging, in principe voorkómen kan worden.
NASA liet in 2022 al zien dat het mogelijk is om een asteroïde uit koers te duwen. Die missie was duur, maar effectief: de baan van de asteroïde veranderde meer dan verwacht. Door risico’s in context te plaatsen, kunnen wetenschappers bepalen waar preventiemaatregelen hun geld waard zijn.
De onderzoekers vergeleken het sterfterisico van een asteroïde-inslag met dat van negen andere zeldzame maar reële doodsoorzaken: van blikseminslag en griep tot een olifantenaanval en instortende zandgaten.
Griep is bijvoorbeeld net zo dodelijk als een asteroïde-inslag, maar komt veel vaker voor, dus is het in totaal veel gevaarlijker. En een zandgat dat instort is zeldzaam, maar bijna altijd fataal en kost jaarlijks wereldwijd drie kinderen het leven. En de kans dat je doodgaat aan rabiës is kleiner dan dat een asteroïde je raakt.
Bron: Science Alert

Lees ook

NASA verschoof een asteroïde, en veroorzaakte daarbij een verrassende kettingreactieNASA verschoof een asteroïde, en veroorzaakte daarbij een verrassende kettingreactie
Asteroïde ter grootte van een voetbalveld mogelijk op ramkoers met AardeAsteroïde ter grootte van een voetbalveld mogelijk op ramkoers met Aarde
Deze asteroïde kan misschien de maan raken en dat kan een probleem zijn voor duizenden satellietenDeze asteroïde kan misschien de maan raken en dat kan een probleem zijn voor duizenden satellieten
Vorig artikel

Vrijdag uitspraak over voortbestaan Vitesse

Volgend artikel

James Cameron waarschuwt voor 'Terminator-style apocalypse' als AI wordt bewapend: 'Drie existentiële dreigingen komen samen'

POPULAIR NIEUWS

ANP-525011949

De verbijisterden nieuwe verhalen (of sprookjes) over Epsteins vrien Prins Andrew

Scherm­afbeelding 2025-08-07 om 07.34.33

Hoe kan de VVD in 's hemelsnaam de verkiezingen winnen met zwaarbeschadigde Yesilgöz?

shutterstock_236980549

Leraar heeft in de klas twee keer seks met leerlinge (17), geeft haar de schuld

100951499-14973685-Danella_Gallegos_said_she_feels_lucky_to_be_alive_after_her_orga-a-1_1754431000323

Amerikaanse (38) ontwaakt uit coma vlak voor organen werden gedoneerd: 'Kans in NL nihil'

ANP-427995939

Half miljoen Nederlanders maken deze dure en gevaarlijke 'bandenfout'

ANP-505649477

Dit zijn mogelijk de eerste symptomen van MS, soms wel 15 jaar voor de diagnose