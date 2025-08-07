Save the Children aan Nederland: help gewonde kinderen uit Gaza

DE N HAAG (ANP) - Nederland moet kinderen met ernstige verwondingen die uit Gaza zijn geëvacueerd zorg bieden. Egypte kan de zorgdruk niet aan en dus zou het kabinet zorgverleners die kant op moeten sturen. Ook zou het kabinet open moeten staan om kinderen in Nederland te behandelen. Dat stelt Save the Children, die Den Haag vraagt om in actie te komen.

"De geëvacueerde kinderen kampen veelal met ernstige en complexe verwondingen", zag Juliette Verhoeven van Save the Children afgelopen mei in Caïro. Zwaargewonde Palestijnse kinderen komen in ziekenhuizen in de Egyptische hoofdstad terecht "waar de zorg overspoeld is" en niet genoeg specialisten werken. Zorg laat maanden op zich wachten, kinderen gebruiken lang antibiotica en samen met slechte hygiënische omstandigheden kan het daardoor "dat medische evacuees nierklachten ontwikkelen en soms alsnog sterven".

De hulporganisatie haalt recente cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie aan dat sinds oktober 2023 tot en met eind juli 2025 er 7507 patiënten uit Gaza zijn gehaald, onder wie 5201 kinderen.