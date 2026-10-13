Je stapt in, start de auto en je telefoon maakt vanzelf verbinding. Muziek, navigatie en handsfree bellen werken meteen. Toch raadt de AIVD af om je telefoon zomaar aan het infotainmentsysteem te koppelen. Dat zei de dienst niet vanwege verkeersveiligheid, maar omdat de moderne auto zich als spion kan gedragen.

Het consumentenprogramma Kassa (BNNVARA) legde de waarschuwing afgelopen zaterdag naast nieuw Amerikaans onderzoek. Volgens Kassa is de moderne auto een groot datanetwerk met camera's en microfoons. Dat netwerk kan informatie doorgeven aan statelijke spionnen, cybercriminelen en Big Tech.

Wat de AIVD precies zegt

De AIVD publiceerde op 30 september de brochure "De moderne auto als mogelijke spion". Daarin staat dat auto's gegevens verzamelen over de inzittenden, over de auto zelf en over mensen en objecten in de omgeving. Volgens de dienst heb je als gebruiker vaak geen grip op wat je auto opslaat of doorstuurt, omdat dat automatisch en ongemerkt gebeurt.

Het advies is vooral bedoeld voor bestuurders, mensen met sleutelfuncties bij de overheid of in het bedrijfsleven en anderen die met gevoelige informatie werken. Volgens Kassa noemt de AIVD het 'zeer waarschijnlijk' dat er misbruik wordt gemaakt van auto's. De dienst schrijft er wel bij dat de adviezen ook anderen houvast geven om niet langer op de 'automatische piloot' met hun auto om te gaan.

Je telefoon is de achterdeur

Een telefoon kun je op verschillende manieren met de auto verbinden: via Bluetooth, wifi, een usb-aansluiting of het draadloze laadstation. Volgens de AIVD is het technisch mogelijk om via al die verbindingen bij de systemen van de auto te komen en gegevens uit de gekoppelde telefoon te halen.

Het gaat dan om meer dan je laatste afspeellijst. Kassa schrijft dat de opgeslagen data in het infotainmentsysteem laten zien waar je bent, met welke telefoon je belt en wat het serienummer van die telefoon is. Ook contacten en berichten kunnen worden uitgelezen. Daarnaast kunnen de microfoons in de auto volgens de AIVD technisch op afstand worden ingeschakeld.

Wie zijn telefoon koppelt, geeft de auto toegang tot meer dan alleen zijn muziek.

Ook techbedrijven rijden mee

Werk je niet bij de overheid of in een gevoelige sector, dan voelt dit misschien ver van je bed. Daarom haalde Kassa er Amerikaans onderzoek bij. Onderzoekers van Northeastern University testten samen met Consumer Reports 21 auto's en 30 bijbehorende apps. Van die apps stuurden er 28 gegevens naar minstens één extern advertentie- of analysebedrijf.

Zeven apps deelden persoonsgegevens, zoals de naam van de bestuurder, het chassisnummer of de precieze locatie. Amazon, Google, Meta en Microsoft hoorden bij de bedrijven die gegevens van automobilisten ontvingen. Autofabrikanten wijzen er volgens Consumer Reports op dat je voor veel diensten zelf toestemming moet geven. De onderzoekers zagen wel dat sommige populaire functies niet werken als je die toestemming weigert.

Medeauteur Sarah Elizabeth Gillespie zei daarover: "Het lijkt erop dat een klant geen nieuwe auto kan kopen die hem niet volgt."

It does not appear that a customer can buy a new car that does not track you. - Sarah Elizabeth Gillespie, Northeastern University (origineel in het Engels)

Geen bewijs voor massale spionage

Er is ook een kanttekening. TopGear Nederland , dat de overheid kritisch bekeek onder de kop 'AIVD waarschuwt voor spionage via auto's, maar Den Haag lijkt apathisch. Wat moet je doen?', benadrukt dat er geen openbaar bewijs is dat autofabrikanten hun klanten massaal bespioneren. Volgens het blad waarschuwt de AIVD voor het stelen van gegevens uit gekoppelde apparaten, maar niet expliciet voor het volledig leeghalen van een telefoon.

Het onderwerp speelt nu sterker omdat steeds meer Nederlanders door de hoge brandstofprijzen een elektrische auto overwegen. NOS Radio 1 besprak dat verband op 7 oktober, aan de vooravond van een handelsoverleg tussen de EU en China. China maakt de meeste elektrische auto's ter wereld.

Wat je nu kunt doen

Je hoeft je auto niet weg te doen. Met een paar gewoonten maak je het kwaadwillenden en datahandelaren al een stuk lastiger. Dit zijn de belangrijkste adviezen van de AIVD en de techexpert die bij Kassa te gast was:

Zet automatisch koppelen via Bluetooth en wifi uit en koppel je telefoon alleen als het echt nodig is.

Gebruik geen draadloos laden in de auto.

Laad je via usb, gebruik dan een datablocker of een kabel die alleen oplaadt.

Vul je thuisadres of andere gevoelige adressen niet in het navigatiesysteem in.

Loop de instellingen van je auto en de bijbehorende app na: standaard staat veel aan, maar een deel kun je uitzetten.

Voer geen vertrouwelijke gesprekken in of vlak bij de auto. De expert bij Kassa vergeleek de auto met een treincoupé.

Ga je je auto verkopen? Zet het infotainmentsysteem dan terug naar de fabrieksinstellingen. Zo neemt de volgende eigenaar niet ook je adresboek en je vaste routes over.