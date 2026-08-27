Deelauto rijdt straks zelf naar je voordeur: MyWheels gaat auto's zonder chauffeur aanbieden

Een auto die je via de app bestelt, die zelfstandig door de stad rijdt om je op te pikken en na afloop meteen doorschiet naar de volgende klant. Dat is het toekomstbeeld waar MyWheels deze week een voetje tussen de deur voor zet. Het grootste deelautobedrijf van Nederland begint in Den Bosch met één Tesla Model 3 waarop Full Self-Driving is geactiveerd. Zo ver als een lege robotaxi is het nog niet.

Wat kan die Tesla nu al?

De software heet Full Self-Driving Supervised en mag sinds april 2026 op de Nederlandse openbare weg worden gebruikt. Nederland is het eerste Europese land waar dat legaal is. In de praktijk is het vooral een fors aangeklede rijassistent: de auto stuurt, remt, verandert van rijstrook en neemt afslagen, terwijl camera’s meekijken of de bestuurder de ogen op de weg houdt.

Volledig zelfrijdend is de auto uitdrukkelijk niet. Wie een Tesla van MyWheels ophaalt, blijft juridisch de bestuurder en moet elk moment kunnen ingrijpen. Krantje lezen achter het stuur is verboden — oogsensoren sluiten dat af. Bij herhaalde onoplettendheid gaat FSD gewoon uit.

De piepkleine primeur van Den Bosch

Eén auto in Den Bosch, dit jaar door naar minimaal vijftig exemplaren, op een vloot van rond de drieduizend elektrische deelauto’s. Ophalen doe je nog gewoon zelf, met rijbewijs, via de app.

„Je kunt hem aanzetten en je laten rijden zonder dat je hoeft in te grijpen. Maar je wordt wel geacht de auto te kunnen besturen als dat nodig is.”

Ceo Laurens van de Vijver wil vooral leren: hoe gaan klanten om met een auto die het meeste zelf doet, en hoeveel schade rijden ze ermee? Die schadelast is voor een deelautobedrijf een dure post; de hoop is dat het toezicht van de software het aantal blikjes omlaag brengt.

'Binnen vijf jaar zonder bestuurder'

Waar het echt om gaat, ligt verder: een deelauto die zichzelf ophaalt, aflevert en doorrijdt naar de volgende klant. Van de Vijver rekent op vijf jaar. De goedkeuring van dit voorjaar is daarvoor nog niet toereikend: die geldt met bestuurder, niet voor een lege auto op de openbare weg. Voor tests zonder chauffeur is aparte ministeriële toestemming nodig.

„Ik denk dat jij en ik nog gaan meemaken dat er geen auto’s meer op de grachten in Amsterdam staan.”

Het argument is niet nieuw, maar wel krachtig. Amsterdam schrapt tot 2025 tienduizend parkeerplaatsen en telt inmiddels ruim drieduizend deelauto’s. Eén deelauto vervangt in stedelijk gebied vier tot elf privéauto’s. Een auto die niet stilstaat maar doorrijdt, verhoogt dat effect verder — mits genoeg mensen hun eigen auto durven wegdoen.

Alternatief voor de bus die niet komt

Interessanter dan de gracht is misschien de plek waar de bus juist verdwijnt. In dunbevolkte regio’s wordt de streekbus al jaren uitgekleed. Een zelfrijdend busje op afroep kan daar sneller uitkomst bieden dan in de binnenstad, waar de infrastructuur ingewikkeld is.

Wat de gebruiker straks merkt

In deze fase is de winst vooral comfort op langere ritten: de auto helpt op de snelweg, in de file en op ingewikkelde kruisingen. Het abonnement kost bij Tesla € 99 per maand. MyWheels neemt die kosten in de pilot voor eigen rekening; de klant betaalt het normale huurtarief.

Kort feitenkader

Eerste MyWheels-Tesla met Full Self-Driving Supervised rijdt in Den Bosch, doel is minimaal vijftig auto’s dit jaar.

MyWheels heeft ongeveer drieduizend elektrische deelauto’s in Nederland.

RDW keurde Tesla’s FSD Supervised op 10 april 2026 goed voor Nederland; alleen daar mag het worden gebruikt.

De bestuurder blijft juridisch verantwoordelijk; volledig zelfrijden zonder bestuurder mag nu niet.

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