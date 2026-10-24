Waarom je vliegtuigstoel rechtop moet en je tafeltje ingeklapt bij opstijgen en landen

Je zit net lekker achterover als de steward of stewardess langskomt: rugleuning rechtop, tafeltje inklappen en stoelriem vast. Die instructies hebben een praktische reden . Ze verkleinen het risico op verwondingen en zorgen dat passagiers bij een noodsituatie gemakkelijker uit hun rij kunnen komen. Vooral de ruimte voor degene achter je is belangrijk.

Die paar centimeter maken verschil

Een achterover geklapte rugleuning neemt ruimte in van de passagier achter je. Tijdens de vlucht is dat vooral een kwestie van comfort. Maar wanneer iedereen snel het vliegtuig moet verlaten, kan diezelfde leuning een obstakel worden. Met de stoel rechtop blijft er meer ruimte over om op te staan en naar het gangpad te bewegen. Het Oostenrijkse ministerie dat verantwoordelijk is voor luchtvaart noemt die vrije doorgang expliciet als reden voor de regel.

Je zet je stoel dus niet alleen rechtop voor jezelf. Het gaat ook om de vluchtroute van je medepassagiers: die begint al tussen de stoelrijen, niet pas bij het gangpad. i

Waarom moet het tafeltje dicht?

Voor het tafeltje gelden twee redenen. Een uitgeklapt tafeltje kan je hinderen wanneer je snel je stoel wilt verlaten. Daarnaast vormt het een hard obstakel waartegen je bij een plotselinge beweging terecht kunt komen. Door het in te klappen en te vergrendelen, verdwijnen zowel een mogelijke hindernis als een bron van letsel.

Dat verklaart waarom het cabinepersoneel niet alleen vraagt of je je drankje hebt opgedronken, maar ook controleert of het tafeltje daadwerkelijk is opgeborgen. Een leeg, uitgeklapt tafeltje zit nog steeds in de weg

En de stoelriem?

De stoelriem heeft een andere taak: die helpt je op je plaats te houden bij plotselinge bewegingen. De Europese luchtvaartveiligheidsorganisatie EASA adviseert om de riem tijdens opstijgen en landen stevig aan te trekken voor maximale bescherming.

Ook tijdens de rest van de vlucht is het verstandig de gordel vast te houden zolang je zit. Turbulentie kan onverwacht optreden, óók wanneer het lampje ‘riemen vast’ niet brandt. EASA raadt daarom aan de stoelriem tijdens het zitten steeds om te houden.