Wetenschappers waarschuwen: digitale vriendschap met AI niet zonder risico's

De film 'Her' uit 2013, waarin een man verliefd wordt op een computerstem, lijkt de voorbije jaren werkelijkheid te worden. Steeds meer mensen bouwen innige vriendschappen op met kunstmatige intelligentie. Amerikaanse psychologen luiden nu de noodklok over de mogelijke gevaren van deze nieuwe vorm van relaties.

Wie regelmatig chat met een AI-systeem, merkt hoe persoonlijk en vertrouwd zo'n gesprek kan aanvoelen. Na weken of maanden van intense gesprekken ontstaat er bij sommige mensen zelfs een band die verrassend echt aanvoelt. De digitale vriend lijkt je écht te kennen en om je te geven. Sommigen gaan zelfs zo ver dat ze symbolisch 'trouwen' met hun digitale metgezel.

Maar deze schijnbaar onschuldige band heeft een keerzijde, waarschuwen onderzoekers van de Missouri University of Science and Technology. Digitale vriendschappen kunnen zo makkelijk en prettig aanvoelen dat ze echte menselijke relaties in de weg staan. Mensen kunnen onrealistische verwachtingen ontwikkelen over hoe relaties zouden moeten werken.

Blind vertrouwen

Nog zorgelijker is dat mensen hun AI-vriend vaak blind vertrouwen. Ze delen persoonlijke informatie en nemen adviezen klakkeloos aan. Maar een AI kan verzinsels als waarheid presenteren of vooroordelen versterken. En omdat deze gesprekken privé zijn, is er geen controle op wat er wordt besproken.

De onderzoekers waarschuwen ook voor misbruik. Kwaadwillenden zouden AI-systemen kunnen inzetten om persoonlijke informatie te verzamelen of mensen te manipuleren. Anders dan nepnieuws op sociale media gebeurt dit onzichtbaar, in persoonlijke gesprekken.

Meer onderzoek nodig

Om de risico's te beperken, pleiten de wetenschappers voor meer onderzoek. Ze willen beter begrijpen waarom mensen zo snel een band opbouwen met AI en hoe we kunnen voorkomen dat deze relaties schadelijk worden. Want nu AI steeds menselijker wordt, moeten we volgens hen ook beter snappen wat dat met ons doet.

Bron: Trends in Cognitive Sciences