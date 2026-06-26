Pas op met Booking.com: meldingen van fraude via WhatsApp stegen dit jaar met 560% — zo herken je de nep-berichten

Meldingen van fraude rond Booking.com zijn dit jaar explosief gestegen, vooral via schijnbaar betrouwbare WhatsApp ‑berichten die inspelen op vakantiedrukte en betalingsstress. Volgens de Fraudehelpdesk gaat het om een stijging van het aantal WhatsApp‑meldingen met circa 560 procent ten opzichte van vorig jaar.

Explosieve groei van meldingen

In het eerste kwartaal van 2026 kreeg de Fraudehelpdesk bijna 400 meldingen binnen over oplichting rond boekingen via Booking.com, waarvan ruim 360 slachtoffers specifiek via WhatsApp werden benaderd. Een jaar eerder ging het in dezelfde periode nog om ongeveer 60 meldingen, met slechts een handvol WhatsApp‑gevallen. Die toename onderstreept hoe snel dit specifieke fraudekanaal professionaliseert.

De berichten lijken vaak afkomstig van het geboekte hotel of van Booking.com zelf, inclusief echte reserveringsdata en details over het verblijf. Daardoor krijgen ontvangers al snel het gevoel dat het om een legitiem verzoek gaat.

Hoe de oplichting werkt

Criminelen sturen berichten waarin staat dat een reservering is “gepauzeerd”, dat een betaling zou zijn mislukt of dat de boeking alleen doorgaat als gegevens opnieuw worden bevestigd. In het WhatsApp‑bericht zit een link naar een nagemaakte site waar creditcardgegevens, inloggegevens of andere betaalinformatie worden gevraagd. Wie die invult, ziet later ongewenste afschrijvingen of merkt dat accounts zijn misbruikt.

De oplichters profiteren van het recente datalek bij Booking.com, waarbij onbevoegden toegang kregen tot boekingsgegevens en contactinformatie van klanten. Met echte namen, telefoonnummers en verblijfsdata worden fraudeberichten nog geloofwaardiger.

Wat zegt Booking.com zelf?

Booking.com erkent dat oplichting rond het platform een groeiend probleem is en waarschuwt klanten expliciet voor valse berichten via telefoon, mail, sms en WhatsApp. Het bedrijf benadrukt dat gebruikers nooit buiten de officiële app of website om worden gevraagd om creditcardgegevens te delen of een afwijkende betaling te doen.

Wie tóch in een nepbericht trapt, krijgt het advies om direct contact op te nemen met de eigen bank of creditcardmaatschappij, en vervolgens met de klantenservice van Booking.com om de fraude te melden en herstelpogingen te ondersteunen.

Zo herken je de nep‑berichten

Experts van HCC!digitaalveilig en de Fraudehelpdesk raden aan om bij elk WhatsApp‑bericht over een boeking de volgende waarschuwingssignalen serieus te nemen:

Dringende toon of dreiging dat de reservering vervalt als je niet direct reageert.

Verzoek om betaling buiten Booking.com om of via een onbekende link.

Vragen om creditcardgegevens of inloggegevens via WhatsApp, sms of e‑mail.

Afwijkende telefoonnummers, taalfouten of een afzender die niet overeenkomt met officiële contactgegevens.

Twijfel je? Controleer je reservering via de officiële Booking‑app of website en neem desnoods rechtstreeks contact op met de accommodatie via de gegevens in je boekingsbevestiging.