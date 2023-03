Je kat heeft kritiek op je aanpak: geef jij hem wel op de juiste manier water?

Het lijkt allemaal niet zo moeilijk om je kat eten en drinken voor te zetten. Dit trotse huisdier heeft echter aardig wat noten op zijn zang en jij bent er om zijn wensen in te willigen. Kattenexpert Nicky Trevorrow legt in een grappige en informatieve YouTube-video uit wat je verkeerd doet.

Geen plastic

Katten drinken het liefst uit een keramisch of metalen drinkbakje. Een plastic schaaltje of kopje, daar halen zij hun neus voor op. De smaak is een stuk minder lekker. Hoe durf je?!

Ovaal en laag

Ook is onderzoek gedaan naar de perfecte vorm van het drinkbakje. Katten blijken het liefst uit een ovaalvormige en lage drinkbak te slobberen. Op deze manier raken zijn gevoelige snorharen de zijkant van het bakje niet aan. Dit is vooral belangrijk voor oudere katten met diabetes.

Niet tegen de muur

Zet de drinkbak niet direct tegen de muur, want daar kan het neurotische beestje niet goed tegen. Hij wil graag het overzicht bewaren en dat lukt op die manier niet goed.

Water en eten uit elkaar zetten

Katten zijn hygiënische dieren en ze houden niet van water in het voer of andersom. Het is verleidelijk om de bakjes tegen elkaar aan te zetten, maar daar doe je de poes geen plezier mee. Een houder met voerbakje en drinkbakje in één is helemaal een horrorscenario voor een katachtige. Houd dus wat afstand tussen de bakjes om geen chagrijnige kat te kweken.

Stromend water

Het liefst drinkt een kat van een stromend beekje, maar dat is binnenshuis niet te vinden. Als je je poes echt blij wilt maken, koop dan een (keramische) drinkfontein. Ze zijn niet al te duur (22 tot 66 euro) en je huisdier zal je eeuwig dankbaar zijn.