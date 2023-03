Vergeten de zakken te controleren voor het wassen? Zo krijg je papierpluis weer uit je kleding

Het kan de beste overkomen: je gooit een broek of jasje in de was en een papieren zakdoek, kassabon of boodschappenlijstje glipt via de achter- of binnenzak mee de trommel in. De kleding zit vol met witte pluisjes, teveel om eraf te pulken. Wat nu?

Paracetamol

Er zijn een paar mooie trucs om van het pluis af te komen. De meest tot de verbeelding sprekende oplossing is te vinden in het medicijnkastje. Aspirine en paracetamol werken namelijk niet alleen pijnstillend en koortsverlagend; vier pillen toevoegen aan een volgende wasbeurt laat papierpluis ook als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Je kunt ook één paracetamol of aspirine oplossen in een emmer met heet water en het kledingstuk een paar uur laten weken, misschien nog wat langer bij een totale papierpluistsunami. Het medicijn is absoluut niet schadelijk voor je kleding, dus je kunt op deze manier met een gerust hart dit hoofdpijndossier oplossen.

Wasdroger

Vind je het maar niks om een pijnstiller aan je kleding te voeren, dan is er nog een manier om de pluisjes uit je broek te halen. Haal eerst de grootste pluis uit de zakken en van de kleding (mogelijk met een pluizenroller) en draai de wasdroger daarna op een voorzichtig programma. Een wasdroger heeft namelijk een 'pluizencollector' die het pluis opvangt in een filter.

Let op: er is altijd een kans dat kleding krimpt of dat de stof lelijk wordt door de wasdroger. Het wordt over het algemeen afgeraden om een broek of trui in de droger te stoppen. Pak dus bij voorkeur een strip paracetamol erbij om dit varkentje te wassen.