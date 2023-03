Tijd om de groene vingers te laten wapperen: zo ga je in het voorjaar aan de slag in de tuin

De lente is officieel begonnen, de kou is grotendeels uit de lucht en uit de grond. De kans op nachtvorst is zo ongeveer wel verkeken, dus het is de hoogste tijd om de tuin in te duiken en je bezig te gaan houden met de volgende zaken:

Aanplanten

Dit is het perfecte moment om nieuwe planten in je tuin te zetten. Nu kunnen de planten goed hechten, dat wordt lastiger als ze in de bloeiperiode zijn later in het jaar. Schaf bij voorkeur vaste planten aan, zodat je niet elk jaar de tuin opnieuw hoeft in te richten. Wil je besparen op de aanschafkosten? Vermenigvuldig de planten in je tuin door ze uit elkaar te trekken of doormidden te steken met een schep. Zo maak je van één plant meerdere planten.

Snoeien

“Sommige planten hebben nu juist bloemknoppen. Dus als je die nu zou snoeien, krijg je geen bloemen. Maar het is voor veel vaste planten juist wel een mooie tijd om te gaan snoeien. Maak nu planten weer fris voor het voorjaar. Knip dus niet de nieuwe knoppen van je plant af, maar kijk naar de oude bladeren en takken die kan je er nu goed afknippen” zegt groencoach Damiän Luiking tegen omroep gld.

Rozenstruik

Dit is hét moment om de rozenstruik te gaan snoeien. “Zorg ervoor dat je een aantal stevige takken overhoudt. Snoei met een scherpe snoeischaar schuin af en zorg ervoor dat de tak die eruit groeit naar buiten zal groeien. Je kan de tak afknippen als je vanaf de grond ongeveer vier roze knopjes, omhoog gaat”, vertelt zijn collega Jan-Julius van Asseldonk.

Vlinderstruik

Vlinderstruiken kunnen enorm gaan woekeren. Voor je het weet staat er een metershoge vlinderstruik in je tuin. “Hoe meer je nu snoeit, hoe meer hij straks bloeit. Dus wees niet bang er te veel af te knippen. Knip wel schuin af”, legt Luiking uit.

Bladeren

Het is niet nodig om blad weg te halen, laat ze liever liggen. Egels houden hun winterslaap tussen de bladeren en zij tukken bij voorkeur nog enkele weken door. Daarnaast doen bladeren dienst als natuurlijke compostlaag. Je planten krijgen hierdoor belangrijke voedingsstoffen binnen.

Gras

Je hoeft je ook nog niet druk te maken over het perfecte gazonnetje, dat komt later wel. “Bij een bodemtempratuur onder de zeven graden gemiddeld, groeit gras niet. Daarnaast is het gras nu nog erg nat en kun je beter nog even wachten met verticuteren van je gras, oftewel het verticaal maaien waardoor je afgestorven gras, onkruid en mos weghaalt. Over twee weken is het waarschijnlijk net wat droger. Neem je gras dan eens goed onderhanden door te verticuteren, maaien en bemesten”, besluit Luiking.