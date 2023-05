Met deze simpele truc verdwijnt de oranje gloed uit plastic vershoudbakjes binnen 1 minuut

Of je nou een maaltijdprepper bent of de kliekjes van de Chinees net hebt opgepeuzeld, iedereen is wel bekend met de hardnekkige aanslag die achterblijft in plastic vershoudbakjes. Zelfs na poetsen en vaatwassen blijft er vaak nog een oranje gloed en weeig geurtje achter. Dit los je makkelijk op.

Het is niet nodig om onhandig te gaan boenen en spetteren met een schuursponsje om de aanslag uit alle hoekjes van je Tupperware te schrobben. Een vel keukenpapier, water en afwasmiddel volstaan; en dat heeft iedereen wel in huis liggen.

Vul het bakje voor de helft met water, voeg enkele druppels afwasmiddel toe en leg het velletje keukenpapier erin. Doe het deksel erop en schud het geheel een minuut als ware het een sambabal. Doe de klep weer van het bakje en spoel het geheel af onder de kraan. Je zult zien dat de vlekken goedkoop, snel en makkelijk verdwenen zijn.

Bekijk hier hoe je de vettige, oranje aanslag in een handomdraai verwijdert: