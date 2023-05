Bewaar je eieren het beste in of uit de doos? En in of buiten de koelkast?

Over de bewaarmethode van eieren is nogal eens discussie. In de supermarkt liggen ze immers ongekoeld, moeten ze dan thuis wel in de koelkast? En haal je ze dan beter uit het doosje of niet?

Om antwoord te geven op die laatste vraag: eieren bewaar je het beste in het doosje. Dat kan van karton zijn of van plastic, maar een dicht bakje is echt beter. Niet omdat je bang moet zijn dat de eieren anders breken, maar om ze te beschermen tegen geurtjes van andere etenswaren in de koelkast die door de schaal heen kunnen dringen en zo de smaak beïnvloeden.

Daarmee heb je ook meteen antwoord op die andere vraag: eieren leg je het liefst in de koelkast. Simpelweg omdat ze dan langer goed blijven. Beter gebruik je ook niet het eierrekje in de koelkastdeur, omdat dan de temperatuurverschillen te groot zijn als je steeds de koelkast opent en sluit. Het beste neem je gewoon het supermarktdoosje waar ze in zitten en zet je dat op een plank in de koelkast.

En als je écht goed bezig bent, draai je de eieren ook nog om, zodat ze met de bolle kant boven komen te liggen. Ook dat verlengt de houdbaarheid, doordat het luchtzakje met bacteriën dat onderin een ei zit minder snel in aanraking komt met de dooier.