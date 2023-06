Nieuwe verkeersregels in vakantielanden: ‘Wiebertjes’, milieustickers, radarverklikkers en fietshelmen

Het is opletten geblazen deze zomer voor vakantiegangers op de Europese wegen, want er zijn nogal wat verkeersregels gewijzigd in populaire vakantielanden. Neem deze regels en adviezen in je op, zodat je geen gepeperde boetes van de mediterrane oom agent in de maag gesplitst krijgt.

Frankrijk heeft een mysterieus zwart bord met witte ruit geïntroduceerd, vaak op een matrixbord geprojecteerd. Dit 'wiebertje' geeft een carpoolstrook aan. Zit je alleen in de auto, dan kun je rekenen op 90 tot 135 euro boete. Eerder schreven we ook al over 'onzichtbare' Europese tolwegen waarbij je goed moet opletten.

Verbanddoos, reservelampjes en brandblusser

De ANWB spoort vakantiegangers aan om zich goed in te lezen. “We kunnen het niet vaak genoeg zeggen dat je je moet voorbereiden. Veel landen hebben andere verkeersregels dan wij hebben. Zo zijn in veel landen een veiligheidshesje en gevarendriehoek wél verplicht om mee te nemen in de auto. Dit geldt vaak ook voor een verbanddoos, reservelampjes en een brandblusser”, legt woordvoerder Annelies Tichelaar uit in de Telegraaf.

Vignetten en milieustickers

In België is een nieuw bord geïntroduceerd dat aangeeft wanneer je met welk vervoersmiddel op een parkeerplaats mag. Het verbod op cruisecontrol is bij onze zuiderburen opgeheven. In Spanje zijn de boetes voor bellen achter het stuur fors verhoogd en is de maximumsnelheid in steden drastisch verlaagd. “Vergeet ook niet de vignetten en milieustickers aan te schaffen die nodig zijn om over ’s-lands wegen te mogen rijden of om een buitenlandse stad in te rijden. Geen tolvignet of sticker kost je al gauw honderden euro’s”, vertelt Tichelaar. In Oostenrijk wordt met een leger aan nieuwe camera's veel strenger op het tolvignet gecontroleerd dan eerder, dat ook op de juiste plek moet zijn aangebracht. Een boete van 120 euro dreigt.

Radarverklikkers

In veel landen mag je geen radarverklikkers zoals Flitsmeister gebruiken. In Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Italië mag je zulke apps niet gebruiken. In Zwitserland, Turkije, Ierland en Slowakije mag de app zelfs niet op je telefoon geïnstalleerd zijn.

Spring niet achterop bij mij

In België, Denemarken, Duitsland en Italië kun je een boete krijgen als je iemand meeneemt op de bagagedrager van de fiets. Mensen mogen alleen achterop in een (kinder)zitje. In Frankrijk mag je alleen kinderen tot 14 jaar meenemen. Kinderen jonger dan 5 jaar oud moeten in een zitje met veiligheidsgordel. In Oostenrijk mogen kinderen niet voorop de fiets in een zitje vervoerd worden.

Fietshelm

Helmen zijn in Frankrijk en Oostenrijk verplicht voor kinderen tot 12 jaar, en in Kroatië tot 16 jaar. In Spanje, Italië en Frankrijk moet je in het donker en bij slecht zicht een reflecterend veiligheidsvest dragen en mag je niet meer naast elkaar fietsen. In de vaak slecht verlichte Italiaanse tunnels is een veiligheidsvest ook verplicht.