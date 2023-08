De supermarkt bedondert je met peperdure ontdooide visfilets

Stel, je hebt zin in een lekkere kabeljauwfilet. Op de visafdeling van de supermarkt liggen plastic bakjes waar met grote letters 'verse vis' op staat. Maar in de kleine lettertjes achterop staat 'ontdooid product'. Is er dan nog verschil met de ingevroren vis die voor minder dan de helft van de prijs in de diepvries ligt?

We zullen je uit de droom helpen: nee, het is precies hetzelfde product. Het KRO-NCRV-programma Keuringsdienst van waarde heeft dit uitgezocht. De 'verse' vis is mogelijk al een half jaar geleden gevangen en ingevroren in Noorwegen, en richting China verscheept. Daar is de kabeljauw ontdooid, gefileerd en wederom ingevroren, voordat de filet uiteindelijk in het versvak van je lokale supermarkt belandt.

'Vers' is een loze marketingterm

Supermarkten en leveranciers doen heel schimmig over dit proces. Mogelijk is je 'verse' visje al meerdere keren ontdooid. Het kabeljauwseizoen loopt van juni tot december en door de vis in te vriezen is er ook in het laagseizoen voldoende voorraad. “De consument wil eigenlijk ‘altijd’ kabeljauw eten tegen een gunstige prijs. Hierdoor kijken ze eerder naar de prijs dan naar de kwaliteit van de vis”, zegt visspecialist Nico Waasdorp in Keuringsdienst van waarde.

De term 'vers' is niet wettelijk vastgelegd. Je mag meermaals ontdooide vis die lang geleden is gevangen dus gewoon 'vers' noemen. Diepvriesvis kost zo'n 10 tot 14 euro per kilo, terwijl de zogenaamde verse vis minstens 24 euro per kilo kost. Het enige verschil is dat de supermarkt deze 'verse' vis voor jou heeft ontdooid. De smaak van de ontdooide vis verdwijnt ook nog eens omdat de vis in het plastic bakje te snel uitdroogt.

Langzaam laten ontdooien

Chefkok Jonnie Boer haalt haar vis altijd bij de vishandel. Maar als ze moet kiezen tussen ontdooide supermarktvis of diepvriesvis, dan zou ze toch voor de diepvriesvis gaan. “Laat het langzaam ontdooien”, geeft ze nog als tip.