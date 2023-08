Waarom je nooit de gratis toiletartikelen moet gebruiken in een hotel

Vroeger kreeg je vrijwel altijd miniverpakkingen shampoo en douchegel in je hotelkamer, tegenwoordig hebben die steeds vaker plaatsgemaakt voor de milieuvriendelijkere variant: een grotere fles met een pompje. Toch kun je die beter niet gebruiken, waarschuwt een hotelmedewerker in een viraal gaande post op TikTok.

"Hier is een tip: gebruik deze nooit", zegt ze, wijzend op de flesjes. "Waarom niet? Omdat ze niet veilig zijn." De vrouw maakt de flessen open en toont hoe eenvoudig het is voor gasten om hun eigen spul in de flesjes te stoppen. "Ze kunnen er haarkleuring, bleek of iets anders in doen. Gebruik ze nooit", herhaalt ze. "Ik breng altijd mijn eigen toiletartikelen mee als ik op reis bent. Doe je dat niet, vraag dan altijd bij de receptie om een nieuwe set."

Tot slot adviseert de Tiktokker om antibacteriële spray te gebruiken om de meubels en het bed schoon te maken. Ook stelt ze dat je sommige koffiezetapparaten moet vermijden omdat die moeilijk schoon te maken zijn en kopjes gebruik je alleen als ze in plastic zitten.