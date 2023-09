Een nieuwe taal leren. Hoe pak je dat aan?

Kinderen krijgen spelenderwijs en schijnbaar moeiteloos een of meerdere talen onder de knie. Op oudere leeftijd is het lastiger om een nieuwe taal te leren, maar het is zeker niet onmogelijk. Je zult er wel tijd en energie in moeten steken. Eén keer per dag de Duolingo-app openen is niet genoeg.

Je leert een taal door te luisteren en te spreken. Zo maken je hersenen nieuwe verbindingen aan. Het is zelfs mogelijk om twee nieuwe talen tegelijk te leren, blijkt uit onderzoek. Het kost alleen wel dubbel zoveel tijd en moeite. Hoofdredacteur Cindy Blanco van Duolingo legt uit dat het makkelijker is voor mensen die tweetalig opgevoed zijn, om meerdere talen tegelijk te leren. Hun hersenen hebben al eerder met dit bijltje gehakt. De taalcentra zijn dus beter in staat om nieuwe verbindingen te maken.

Neem les en maak tijd vrij

Blanco adviseert om professionele hulp in te schakelen, zoals een privéleraar of meedoen aan wekelijkse groepslessen. Dit kan zowel online als op locatie zijn. Daarnaast kun je aan zelfstudie doen via een gratis app als Duolingo. De grootste uitdaging is om voldoende tijd ervoor vrij te maken en door te zetten.

Zorg dat je veel luistert naar de nieuwe taal. Zet bijvoorbeeld een podcast op in de auto, de sportschool of tijdens het uitlaten van de hond. Ook is het nuttig om van tevoren in te kunnen schatten hoe 'moeilijk' een nieuwe taal nou eigenlijk is. Er zijn zo'n 6000 talen op de wereld. Welke taal kies je?

Verschillende moeilijkheidsgraden

Zo zijn de talen Engels, Duits, Noors, Zweeds en Roemeens voor Nederlanders relatief snel aan te leren volgens Global Talk. Romaanse talen zoals het Frans, Spaans, Italiaans en Portugees zijn lastiger. Ook Fins, Grieks, Pools, Hebreeuws, Thai, Turks, Hongaars en de Slavische talen zijn vrij moeilijk voor ons. Om over Japans, Chinees, Koreaans en Arabisch nog maar te zwijgen. Alleen het schrift leren begrijpen en schrijven is al een doel op zich, omdat het uit tekens bestaat en niet uit de letters die wij kennen.